Ари хочет завершить карьеру в «Спартаке»: «Поговорю с командой, надеюсь, мне дадут шанс. Россия – мой второй дом»
Ари заявил о желании завершить карьеру в «Спартаке».
Сейчас бразилец играет за бразильский «Атлетико Сеаренсе» из 4-й лиги Бразилии и занимает пост президента клуба.
«Пока не завершаю футбольную карьеру. У меня есть еще планы немного поиграть. Может быть, в 2025 году завершу. Сейчас об этом не думаю.
Думаю, где закончить свою карьеру. Очень хочу, чтобы это было в «Спартаке», поговорю с командой об этом. Надеюсь, мне дадут такой шанс.
Я обязательно вернусь в Россию, я играл там много лет. Было бы очень круто закончить карьеру там. Это мой второй дом! Будет очень хорошо, если все получится», – сказал Ари.
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