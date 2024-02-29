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Экс-игрок ЦСКА: иностранные футболисты боятся ехать в Россию

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что иностранные футболисты боятся ехать в Россию, передает РИА Новости.

Футболист объяснил, почему иностранцы боятся ехать в Россию
© РИА Новости

"Легионеры боятся ехать в Россию. После этого их могут осудить и организовать гонения. Если футболист хочет закончить свою карьеру у нас, то он может приехать, как Квинси Промес", - сказал Пономарев.

"Краснодар" ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский "Зенит", у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" (32 очка).

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Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В марте сборная России проведет товарищеские матчи против национальных команд Сербии и Парагвая.

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