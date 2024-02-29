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Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч и оштрафован за непристойный жест

Нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест по ходу встречи чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF).

Роналду получил дисквалификацию и штраф за непристойный жест
© Матч ТВ

В матче 21 го тура чемпионата страны с «Аль Шабабом» (3:2) Роналду показал неприличный жест болельщикам соперника, которые скандировали в сторону португальца «Месси!».

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Кроме дисквалификации, 39 летний португалец был наказан штрафом в размере 10 тысяч саудовских риалов (2666 долларов). Также он обязан заплатить 20 тысяч риалов (5332 доллара) клубу «Аль Шабаб» за подачу жалобы. В SAFF заявили, что решение о наказании Роналду является окончательным и не полежит обжалованию.

В нынешнем сезоне Криштиану провел за «Аль Наср» 20 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 22 мяча и оформил девять результативных передач.

Футбол
Криштиану Роналду