Агент Кассьерры: АПЛ принимает политические решения в отношении российских клубов

«Правда ли, что АПЛ блокирует любые переходы между английскими и российскими клубами? Да. Между английскими и российскими клубами никаких проблем нет. Тут всё зависит от лиги, которая принимает политические решения, с которыми мы ничего не можем сделать. АПЛ контролирует всю трансферную деятельность клубов. Самый простой способ трансфера из Англии в Россию и наоборот — это переход игрока на правах свободного агента. Деньги в английском футболе сейчас — это головная боль», — приводит слова Траоре «Матч ТВ».