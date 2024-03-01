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Аршавин заявил, что Джикия не нужен "Зениту"

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре защитника московского «Спартака» Георгия Джикии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Аршавин считает Джикию слабым
© globallookpress.com

«Джикия не помог бы «Зениту». Слабый? У нас просто есть свои. У нас есть левоногий Алип. Зачем нам Джикия?» — сказал Аршавин.

Защитник не был вызван в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Джикия в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги, проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде работает Гильермо Абаскаль.

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