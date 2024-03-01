Аршавин считает Джикию слабым

«Джикия не помог бы «Зениту». Слабый? У нас просто есть свои. У нас есть левоногий Алип. Зачем нам Джикия?» — сказал Аршавин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Джикия в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги, проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».