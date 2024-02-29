Кордоба: в России особое отношение к «Зениту» — это неоспоримый факт

«Краснодар» сильнее «Зенита»? Думаю, мы все это продемонстрировали в матчах чемпионата. То место, которое мы сейчас занимаем, безусловно, заслуженно. Ничего не буду говорить о «Зените», это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха! За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу», — сказал Кордоба.