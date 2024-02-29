Фанат «Лидса» упал с верхнего яруса стадиона

Фанат «Лидса» упал с верхнего яруса «Стэмфорд Бридж», празднуя гол в ворота «Челси».

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Инцидент произошел во время матча 1/8 финала Кубка Англии в Лондоне, который завершился победой «синих» (3:2).

На 8-й минуте, после того как форвард «Лидса» Матео Фернандес открыл счет, один из болельщиков гостей, празднуя взятие ворот, упал с верхнего яруса трибуны.

Как сообщает The Telegraph, пострадавшего госпитализировали на носилках с шейным корсетом.