Игрок ЦСКА: мечтаю о «Барсе», но если позовёт «Реал» ― соглашусь

«Барселона» ― клуб-мечта для меня. Если позовёт «Реал», откажусь? Соглашусь, конечно, кто не пойдёт в «Реал»? Хоть и «Барса» – действительно мечта. В детстве фанател от «тики-таки» Гвардиолы. Сейчас у них кризис, но, думаю, это пройдёт», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.