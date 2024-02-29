«Тоттенхэм» близок к продлению контракта с Сон Хын Мином

Вингер «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин находится в шаге от продления контракта с лондонским клубом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, переговоры о пролонгации трудового соглашения между 31-летним футболистом и представителями «Тоттенхэма» находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что «шпоры» точно не будут продавать своего лидера летом, несмотря на интерес со стороны некоторых клубов чемпионата Саудовской Аравии.