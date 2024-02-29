«Факел» реализовал восемь тысяч абонементов на весеннюю часть сезона
Футбольный клуб «Факел» реализовал восемь тысяч билетов на весеннюю часть сезона в МИР РПЛ, рассказал «Матч ТВ» руководитель пресс службы воронежцев Алексей Мишунин.
После 18 туров чемпионата России команда Сергея Ташуева занимает 11 е место в турнирной таблице. На данный момент продажи абонементов на домашние матчи «Факела» ещё продолжаются и продлятся до 1 марта включительно.
— Мы благодарны нашим болельщикам за ту поддержку, которую они оказывают. Ждём всех весной на стадионе. Вся страна знает, что воронежские болельщики и команда — это одно целое, — сказал Мишунин «Матч ТВ».
Первый домашний матч в весенней части сезона «Факел» проведет с «Оренбургом. Ориентировочно игра состоится 29–31 марта.