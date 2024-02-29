Быстров жестко высказался о возможном переходе Джикии в «Зенит»

«Джикия не усилил бы «Зенит». Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент. При этом и другие футболисты «Спартака» пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав. Для меня это тоже странно. Хотя что странно — Абаскалю привозят футболистов, и он должен их ставить. Есть агентские игры», — сказал Быстров.