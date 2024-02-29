Стали известны 19 команд-участниц Клубного чемпионата мира-2025

Международная федерация футбола ( ФИФА ) опубликовала частичный список команд-участниц Клубного чемпионата мира-2025. Напомним, турнир пройдёт в обновлённом формате. Вместо семи клубов в соревновании примут участие сразу 32 команды. На данный момент известны 19 клубов, которые примут участие в турнире нового формата.

Имена ещё 13 команд-участниц станут известны позднее. В 2023 году победителем Клубного чемпионата мира стал английский «Манчестер Сити», разгромивший в финале бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.