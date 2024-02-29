Титов назвал главный козырь «Спартака» в предстоящем матче с «Зенитом»

«Ситуация Промеса даёт ему положительный заряд эмоций, и мы видим, что сейчас он в хорошей форме, вопреки многим высказываниям и людям за границей, которые, учитывая всю европейскую обстановку, желают Промесу не самые хорошие вещи.



Он продолжает держать свою марку. Футболисту уже за 30, а он по-прежнему великолепно играет и забивает. Это, наверное, станет главным козырем в игре против «Зенита», – приводит слова Титова Metaratings.