Форвард «Краснодара» Кордоба сравнил РПЛ и Бундеслигу

«Оборонительный футбол в РПЛ? После Бундеслиги разница ощущалась. Там даже маленькие команды стараются атаковать и создавать моменты. В России же большинство соперников думают только о защите.



В прошлом сезоне мы забили гораздо больше, но на каком месте закончили? Сейчас забиваем не так много, но лидируем. Конечно, как форвард я хочу забивать как можно больше, но соперники не позволяют, ха-ха! Что тут поделать», — приводит слова Кордобы «Спорт-экспресс».