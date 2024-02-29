Три топ-клуба поборются за нападающего «Вест Хэма»

Сразу три топ-клуба английской Премьер-лиги заинтересованы в подписании атакующего игрока «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, на приобретение 27-летнего вингера претендуют такие гранды, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Все три клуба будут готовы выйти на «Вест Хэм» с предложением уже в предстоящее летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «молотобойцев» готово рассмотреть предложение по своему игроку на сумму от € 100 млн.

Боуэн выступает за «Вест Хэм» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «молотобойцев» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.