Игрок «Реала» Джуд Беллингем восстановился от травмы и сможет сыграть с «Валенсией»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что атакующий полузащитник Джуд Беллингем полностью восстановился от травмы голеностопа, полученной в матче 24-го тура испанской Примеры с «Жироной» (4:0) и сможет принять участие в ближайшей игре с «Валенсией».
«Он оправился от травмы и готов играть на 100%. Хоселу тоже восстановился и вернулся», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в OkkoOkko.
Встреча с «Валенсией» в рамках 27-го тура АПЛ состоится 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 29 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал восемь голевых передач.