Беллингем восстановился от травмы и сможет сыграть с «Валенсией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что атакующий полузащитник Джуд Беллингем полностью восстановился от травмы голеностопа, полученной в матче 24-го тура испанской Примеры с «Жироной» (4:0) и сможет принять участие в ближайшей игре с «Валенсией».

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«Он оправился от травмы и готов играть на 100%. Хоселу тоже восстановился и вернулся», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в OkkoOkko.

Встреча с «Валенсией» в рамках 27-го тура АПЛ состоится 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.