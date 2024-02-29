Салихова о работе Абаскаля: этому нет прощения и оправдания

«В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания. Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте. Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений. Вопрос, сколько минут на поле им отведут.



Будет ли реформа в «Спартаке» при непопадании в топ-3? Не будет, расскажут, что надо работать, проект в долгую перспективу, ну как обычно», — сказала Салихова.