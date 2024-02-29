Футболист ЦСКА: запирался в ванной, включал воду и плакал

«В «Пахтакоре» я очень скучал по родителям. Первое время плакал почти каждый день. Но я этого не показывал – закрывался в ванной, включал воду и плакал. Со временем адаптировался – меня очень хорошо приняла семья дяди. Хорошо общался с его детьми. Мы даже дома, когда уезжали взрослые, в футбол играли. Запомнил, что под нами тогда жила одна бабушка – так она постоянно жаловалась дяде, кричала из-за нашего футбола», — рассказа спортсмен.