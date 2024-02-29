Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса не пустили на борт в аэропорту Дубая. Он не смог вылететь с командой в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По предварительным данным, нидерландский форвард ситуация не связана с уголовным делом Квинси. Причины пока уточняются. Предполагается, что Промес должен вылететь в Россию в ближайшее время.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.