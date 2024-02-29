Гладилин оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Зенитом» в РПЛ

— Матч будет очень напряженный, так как и «Зениту», и «Спартаку» нужны очки. Но у петербуржцев борьба за чемпионство, им обязательно нужна победа. А «красно белым» нужна минимум ничья для того, чтобы бороться за третью позицию, за медали.



Может быть, игра не будет такой зрелищной, но она будет очень интересной. Команды знают друг друга хорошо, поэтому будет много борьбы. В «Спартаке» немало опытных футболистов. На такой матч они выйдут мотивированными, но преимущество по многим позициям на стороне «Зенита». «Спартак» сейчас уступает петербуржцам в открытом футболе и по игре, и по подбору исполнителей. Из «красно белых» выделиться может Промес. А в «Зените» достаточно новых игроков, которые могут ярко сыграть.



Я думаю, будет или ничья, или победа «Зенита». В победе «Спартака» я сомневаюсь, — цитирует Гладилина «Чемпионат».