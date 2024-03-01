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Жена Паласиоса продала его медаль чемпиона мира 2022 года для погашения долга за дом — MD

Йесика Фариас, являющаяся женой центрального полузащитника «Байера» и чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Эксекиэля Паласиоса, продала чемпионскую медаль и футболку мужа с целью выплатить долг за свой дом в аргентинском городе Тигре. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Жена Паласиоса продала его медаль чемпиона мира за долги
© globallookpress.com

По информации источника, Фариас сделала это, потому что сам Паласиос отказался погашать существующую задолженность. Подчёркивается, что жена чемпиона мира уже подала на развод и намерена получить часть имущества 25-летнего игрока.

Источник не сообщает сумму, за которую были проданы медаль и футболка Паласиоса.

Напомним, Паласиос принял участие в трёх матчах на чемпионате мира 2022 года, в общей сложности проведя на поле 47 минут. В этих играх футболист не отметился результативными действиями.

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