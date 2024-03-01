СМИ: «Ливерпуль» предложил Хаби Алонсо контракт на 3 года

«Ливерпуль» готов пригласить на пост главного тренера испанского специалиста Хаби Алонсо. Английский «Ливерпуль» сделал предложение главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

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Как сообщает источник, трудовое соглашение рассчитано на три сезона, однако об ответе испанского специалиста не сообщается.

Напомним, что ранее нынешний наставник «красных» Юрген Клопп заявил о своем желании отдохнуть от футбола и покинет команду по истечению сезона. Ряд СМИ называют Хаби Алонсо наиболее вероятным кандидатом на замену немецкого тренера.