СМИ: «Ливерпуль» предложил Хаби Алонсо контракт на 3 года

TEAMtalk: "Ливерпуль" предложил Хаби Алонсо контракт на 3 года
«Ливерпуль» готов пригласить на пост главного тренера испанского специалиста Хаби Алонсо. Английский «Ливерпуль» сделал предложение главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.
Как сообщает источник, трудовое соглашение рассчитано на три сезона, однако об ответе испанского специалиста не сообщается.
Напомним, что ранее нынешний наставник «красных» Юрген Клопп заявил о своем желании отдохнуть от футбола и покинет команду по истечению сезона. Ряд СМИ называют Хаби Алонсо наиболее вероятным кандидатом на замену немецкого тренера.
На данный момент «Ливерпуль» под руководством Клоппа находится на первом месте в АПЛ, а «Байер» под руководством Алонсо также занимает лидирующую строчку, но в рамках Бундеслиги.