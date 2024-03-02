«Милан» одержал победу над «Лацио» в матче чемпионата Италии

«Милан» выиграл у «Лацио» в матче 27 го тура чемпионата Италии. Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил Ноа Окафор на 88 й минуте. «Милан» набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У «Лацио» в активе 40 очков и девятое место. Лидирует в чемпионате миланский «Интер», набравший 69 очков в 26 встречах.