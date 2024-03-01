«Факел» показал сообщение на медиафасаде стадиона «Спартака»

Ранее в четверг комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии домашнего стадиона московского «Спартака» регламенту. Клуб заявил, что газонное покрытие «Лукойл Арены» было повреждено из за «аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега». Комиссия РПЛ запланировала повторный осмотр стадиона на начало весны, матч команды с «Факелом» должна принять другая арена.

Также в четверг стало известно, что нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог отправиться с командой в Санкт Петербург из Дубая, где московский клуб проводил тренировочные сборы. «Красно белые» в Санкт Петербурге сыграют с «Зенитом», встреча 19 го тура МИР РПЛ пройдет в субботу. По информации Metaratings.ru, 32 летний голландец за ночь не сумел вылететь в Россию и всё еще находится в ОАЭ.