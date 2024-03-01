«Агрономы в городе?» «Факел» показал сообщение на медиафасаде стадиона «Спартака»
Пресс служба воронежского футбольного клуба «Факел» в своем Telegram канале показала сообщение на медиафасаде домашнего стадиона московского «Спартака».
Надпись «Агрономы в городе?» размещена на фоне синего трактора.
Ранее в четверг комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии домашнего стадиона московского «Спартака» регламенту. Клуб заявил, что газонное покрытие «Лукойл Арены» было повреждено из за «аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега». Комиссия РПЛ запланировала повторный осмотр стадиона на начало весны, матч команды с «Факелом» должна принять другая арена.
По информации «Матч ТВ», «Спартак» проведет матч 20 го тура МИР РПЛ против воронежского «Факела» в «Лужниках» 10 марта. «Красно белые» должны сообщить лиге о месте проведения встречи 1 марта.
Также в четверг стало известно, что нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог отправиться с командой в Санкт Петербург из Дубая, где московский клуб проводил тренировочные сборы. «Красно белые» в Санкт Петербурге сыграют с «Зенитом», встреча 19 го тура МИР РПЛ пройдет в субботу. По информации Metaratings.ru, 32 летний голландец за ночь не сумел вылететь в Россию и всё еще находится в ОАЭ.