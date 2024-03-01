Легионера «Спартака» отпустили из-под стражи в Дубае

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса отпустили из-под стражи в Дубае. Об этом стало известно Sport24.

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По информации источника, в настоящий момент легионер «Спартака» покинул полицейский участок в ОАЭ. При этом сроки возвращения футболиста в Россию не уточняются.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых.