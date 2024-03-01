Миланский «Интер» выпустил форму с «Черепашками-ниндзя»
Миланский «Интер» выпустил новую игровую форму, на которой изображены герои мультфильма «Черепашки-ниндзя». Выпуск новой формы приурочен к выходу нового фильма на стриминговом сервисе Paramount, который является титульным спонсором «нерадзурри».
Пресс-служба итальянского клуба сообщает, что в домашней форме, посвящённой «Черепашкам-ниндзя», футболисты «Интера» сыграют в предстоящем матче 27-го тура Серии А с «Дженоа». Матч состоится в понедельник, 4 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
ФК "Интер"
Напомним, турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер». Команда набрала 69 очков за 26 матчей. Второе место занимает «Ювентус» (57). На третьей строчке располагается «Милан» (53).
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