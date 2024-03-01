По данным источника, по этой причине вчера нидерландскому футболисту не позволили вылететь в Россию вместе с остальной командой красно-белых. Отмечается, что представители силовых ведомств ОАЭ запросили у нидерландской стороны необходимые для экстрадиции футболиста документы.

Напомним, вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сегодня появилась информация, что Промес продолжает находиться в ОАЭ. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.