В прокуратуре Амстердама высказались об аресте Промеса

«Нам известно о сообщениях СМИ об аресте Промеса в Дубае. Однако важно подчеркнуть, что мы не можем подтвердить эту информацию. Для этого мы ссылаемся на администрацию Дубая. Конечно, мы пытаемся проверить точность этой информации. Мы понимаем, что есть большой интерес к этой теме, но в данный момент мы не можем поделиться какими-либо дальнейшими подробностями», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.