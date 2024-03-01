Количество международных трансферов в РПЛ увеличилось

Количество международных трансферов клубов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024 увеличились по сравнению с прошлым спортивным сезоном. Об этом сообщается в отчёте РПЛ по итогам второго регистрационного периода кампании-2023/2024.

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В нынешнем сезоне было совершено 46 международных трансферов «на вход» и 25 футболистов из РПЛ ушли в чемпионаты других стран.