Суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом, вероятно, состоится в ОАЭ 4 или 5 марта, сообщает журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале. Напомним, ранее появилась информация, что нидерландский футболист попал в ДТП и скрылся с места аварии.

Отметим, ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует экстрадировать игрока «Спартака» Промеса из ОАЭ. Вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая.