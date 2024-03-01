Личка оценил итоги зимних сборов «Динамо»

Личка об итогах зимних сборов «Динамо»: «Ребята выполнили все, что я хотел. Молодые игроки неплохо себя проявили»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил «Матч ТВ», что футболисты на сборах выполнили все требования, которые перед ними ставил специалист.
В субботу, 24 февраля, «бело голубые» завершили программу зимних сборов победой в контрольном матче над ЦСКА (2:1).
— Как оцените завершившиеся для вашей команды сборы?
— У нас сейчас было больше времени на подготовку, чем летом, когда нужно было в сжатые сроки познакомиться с футболистами. Тогда я еще не имел представления о характере каждого игрока, сейчас же работа шла в более спокойном режиме. Не очень люблю такую долгую подготовку, в идеале — это 4–5 недель, но такие тренировочные сборы зимой — объективная реальность. Всё, что я хотел, ребята выполнили. Мы проверили молодых игроков, которые неплохо себя проявили. Опытные же игроки доказали свой высокий уровень, так что сборы прошли хорошо, — сказал Личка «Матч ТВ».