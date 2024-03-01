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Личка об итогах зимних сборов «Динамо»: «Ребята выполнили все, что я хотел. Молодые игроки неплохо себя проявили»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил «Матч ТВ», что футболисты на сборах выполнили все требования, которые перед ними ставил специалист.

Личка оценил итоги зимних сборов «Динамо»
© Матч ТВ

В субботу, 24 февраля, «бело голубые» завершили программу зимних сборов победой в контрольном матче над ЦСКА (2:1).

— Как оцените завершившиеся для вашей команды сборы?

— У нас сейчас было больше времени на подготовку, чем летом, когда нужно было в сжатые сроки познакомиться с футболистами. Тогда я еще не имел представления о характере каждого игрока, сейчас же работа шла в более спокойном режиме. Не очень люблю такую долгую подготовку, в идеале — это 4–5 недель, но такие тренировочные сборы зимой — объективная реальность. Всё, что я хотел, ребята выполнили. Мы проверили молодых игроков, которые неплохо себя проявили. Опытные же игроки доказали свой высокий уровень, так что сборы прошли хорошо, — сказал Личка «Матч ТВ».

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