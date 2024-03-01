Личка оценил итоги зимних сборов «Динамо»

— У нас сейчас было больше времени на подготовку, чем летом, когда нужно было в сжатые сроки познакомиться с футболистами. Тогда я еще не имел представления о характере каждого игрока, сейчас же работа шла в более спокойном режиме. Не очень люблю такую долгую подготовку, в идеале — это 4–5 недель, но такие тренировочные сборы зимой — объективная реальность. Всё, что я хотел, ребята выполнили. Мы проверили молодых игроков, которые неплохо себя проявили. Опытные же игроки доказали свой высокий уровень, так что сборы прошли хорошо, — сказал Личка «Матч ТВ».