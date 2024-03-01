«Спартак» может разорвать контракт с Промесом

В случае, если вингер Квинси Промес получит судимость в ОАЭ, то в «Спартаке» могут рассмотреть разрыв контракта с футболистом, сообщает Metaratings.

© Спорт день за днем

По информации источника, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал приступил к поискам замены Промесу. Клуб разорвет контракт с игроком не дожидаясь итогов апелляции в Нидерландах.

Сегодня, 1 марта, инсайдер Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП. По информации журналиста Дмитрия Егорова, на 4-5 марта у Промеса назначено заседание суда в ОАЭ. В Эмиратах за отставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного месяца до трех лет и штраф в размере до 5 тысяч евро.

Промес не смог вчера, 29 февраля, вылететь со «Спартаком» в Санкт-Петербург. Завтра, 2 марта, на «Газпром Арене» красно-белые сыграют с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. СМИ сообщали, что задержание Промеса в ОАЭ связано с запросом прокуратуры Нидерландов.