Орлов раскрыл подробности трансфера Халка в «Зенит»

«Когда говорят про деньги, я никому не верю. Истинные цифры знает только сам футболист и бухгалтер, который выдаёт деньги. Поэтому все эти суммы, которые гуляют на Transfermarkt или у вас на «Чемпионате», не совсем точны. Нужно видеть документы. Я специально попросил Митрофанова, в то время гендиректора «Зенита», показать скриншот документа с трансферной стоимостью Халка. Своими глазами видел цифру: € 40 млн», — сказал Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.