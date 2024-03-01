Николсон не вернется из аренды в «Спартак» для замены Промесу

«У Шамара сейчас всё хорошо, даже очень хорошо. Я вновь повторюсь, что Николсон является игроком «Клермона» до 30-го мая. После этого посмотрим. Как вы знаете, у него ещё контракт на два года в «Спартаке». Вернуться в «Спартак» до окончания аренды будет невозможно и непрофессионально об этом думать. Сейчас все мысли Николсона связанны с «Клермоном», — приводит слова Николсона Metaratings.