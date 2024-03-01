Николсон не вернется из аренды в «Спартак» для замены Промесу
Агент нападающего Шамара Николсона рассказал, что футболист не вернется в «Спартак» из аренды в «Клермоне» для того, чтобы заменить арестованного в ОАЭ Квинси Промеса.
«У Шамара сейчас всё хорошо, даже очень хорошо. Я вновь повторюсь, что Николсон является игроком «Клермона» до 30-го мая. После этого посмотрим. Как вы знаете, у него ещё контракт на два года в «Спартаке». Вернуться в «Спартак» до окончания аренды будет невозможно и непрофессионально об этом думать. Сейчас все мысли Николсона связанны с «Клермоном», — приводит слова Николсона Metaratings.
В 21 матче за «Клермон» Николсон забил четыре гола и сделал три голевые передачи.
По данным журналиста Ивана Карпова, полиция ОАЭ задержала Промеса за то, что он сбежал с места ДТП. Суд над Квинси пройдет 4-5 марта, сообщил Дмитрий Егоров в своем Телеграм-канале. Нападающего «Спартака» могут депортировать в Нидерланды, где ему грозят шесть лет заключения за контрабанду 1350 килограммов наркотиков.
В 21 матче за «Спартак» Промес забил восемь голов и оформил восемь голевых передач.