Марио Фернандес высказался о возможном возвращении в сборную России

«Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе. Тому же Славе Караваеву, другим сильным футболистам. Пришло время им нести знамя сборной. Я благодарен всем, кто был в национальной команде. Надеюсь, я приносил пользу. Но для меня эта страница уже закрыта. И мыслей вернуться нет никаких», — приводит слова Фернандеса Metaratings.