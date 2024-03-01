В «Реале Сосьедад» рады вызову Захаряна в сборную России
Глава пресс-службы «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате прокомментировал вызов полузащитника Арсена Захаряна в сборную России на мартовский сбор.
«Мы всегда довольны, когда наши футболисты вызываются в свои национальные команды», — приводит слова Мундуате Metaratings.
В 29 матчах этого сезона Захарян сделал одну голевую передачу и получил две желтые карточки. Среднее время на поле – 46 минут.
За сборную России Захарян провел семь матчей и отдал один голевой пас. Среднее время на поле – 52 минуты.
В марте сборная России проведет в Москве два товарищеских матча: против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).