$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Квинси Промеса — NOS.nl

Нидерланды ведут переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает NOS.nl.

Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса
© Чемпионат.com

По информации источника, на текущий момент прокуратура Нидерландов не готова признать, что направила в ОАЭ официальный запрос на экстрадицию Промеса.

Напомним, нападающий красно-белых был задержан полицией вчера, 29 февраля, на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

Футбол
Квинси Промес
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости