Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса

Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Квинси Промеса — NOS.nl
Нидерланды ведут переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает NOS.nl.
По информации источника, на текущий момент прокуратура Нидерландов не готова признать, что направила в ОАЭ официальный запрос на экстрадицию Промеса.
Напомним, нападающий красно-белых был задержан полицией вчера, 29 февраля, на пограничном контроле в аэропорту Дубая.
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