Орлов рассказал, кому принадлежала идея назначения Семака главным тренером «Зенита»

«Луческу не дали тех игроков, которых он хотел. В «Шахтёре» у него много бразильцев было, он знал рынок. Проблема в том, что к Луческу было разное отношение в руководстве. Когда в 2018 году выбирали нового тренера, Фурсенко предлагал одного кандидата, Дюков — другого. Иностранцев. А Миллер сказал: «Нет, давайте возьмём Семака». Алексей Борисович взял на себя ответственность за этот выбор, и поэтому он так доволен, что всё так хорошо сложилось», — сказал Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.