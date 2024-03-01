Эракович прокомментировал слух о том, что выбирал между «Спартаком» и «Зенитом»

«Нет, абсолютно! Разговоры о «Спартаке» не имели под собой твёрдой почвы. Сразу знал, что «Зенит» для меня – наилучший вариант, хотел попасть именно в этот клуб. И как только получил предложение, сразу же согласился на переход. Матч в Москве с красно-белыми нам удался хорошо, мы победили 3:1. Надеюсь, начнём вторую часть сезона с ещё одной победы в игре со «Спартаком». Если добьёмся такого результата, это станет попутным ветром на пути к чемпионскому титулу», — приводит слова Эраковича «Спорт день за днём».