Стало известно, какие игровые номера чаще всего используются футболистами РПЛ

Согласно отчёту Российской Премьер-Лиги по итогам второго регистрационного периода кампании-2023/2024, на текущий момент большая часть футболистов РПЛ используют «пятый» игровой номер — 16 раз. На втором месте по популярности находится «четвёртый» игровой номер, его использует 15 футболистов. По 14 игроков носят футболки, с нанесёнными на них «девятым» и «десятым» номерами.

Меньше всего используется «29» номер — два раза.