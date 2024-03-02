Промес отреагировал на информацию о своем аресте в ОАЭ

Футболист «Спартака» Квинси Промес в социальной сети с помощью одного эмодзи отреагировал на информацию о своем задержании в Дубае (ОАЭ).

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В пятницу Иван Карпов в Telegram канале сообщил, что Промес был задержан полицией в аэропорту Дубая за то, что покинул место ДТП. По законам Объединенных Арабских Эмиратов Промесу может грозить тюремное заключение сроком от одного месяца до четырех лет, а также денежный штраф в размере 5 тысяч евро. В пятницу «Спартак» сообщил, что игрок находится в ОАЭ и пропустит матч 19 го тура МИР РПЛ против «Зенита» в Санкт Петербурге «по личным причинам».

Промес в социальной сети в комментарии под постом одного из новостных аккаунтов оставил эмодзи «кепка», что на сленге означает «ложь». Реакция нидерландского игрока собрала около 7 тысяч лайков.

Промес в текущем сезоне МИР РПЛ принял участие в 17 матчах, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. Он является лучшим бомбардиром команды.