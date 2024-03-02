Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков высказался о высоких зарплатах футболистов. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент», — напомнил Глушаков.

Он отметил, что условия бывают разные. Например, спортсмен может отдавать агенту 10 процентов с зарплаты и еще 50 процентов с подъемных.

Ранее Глушаков обратился к считающим зарплаты игроков завышенными и предложил им пойти заработать футболом.

«Наша работа — большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно получаем», — объяснил он.