Килиан Мбаппе выбрал своего кандидата на награду «Новичок года» в НБА

«Новичок года? 10 000 процентов», — написал Килиан на своей странице в социальных сетях, прикрепив фото Вембаньямы.

В нынешнем сезоне НБА Вембаньяма в среднем за матч набирает 20,7 очка, делает 10,2 подбора и 3,4 передачи. К настоящему моменту Виктор принял участие в 54 матчах. Кроме того, молодой француз установил уже не один рекорд лиги.