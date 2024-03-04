Тюкавин хочет попасть в окончательный состав сборной России

Тюкавин признался, что хочет попасть в окончательный состав сборной России
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о попадании в расширенный список сборной России на мартовский сбор.
«Очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Нужно доказать играми, которые будут до паузы на сборные. Целый год меня не было в сборной. Хочу попасть в окончательный список», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».
Тюкавин последний раз играл за сборную России в марте 2023 года против Ирака (2:0). Всего на счету 21-летнего форварда 3 матча за национальную команду (46 минут), результативных действий нет.
Сборная России 21 марта сыграет с Сербией, 25 марта встретится с Парагваем. Оба матча пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо» — «ВТБ Арене».
Тюкавин в нынешнем сезоне провел 24 матча, на его счету 9 голов и 7 результативных передач.
«Динамо» идет на 3-м месте в РПЛ с 35 очками после 19-ти туров.