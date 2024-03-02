Тренер «Зенита» высказался об отсутствии Промеса в заявке «Спартака» на игру

«Насколько потеря Промеса является бонусом для «Зенита»? Это может показать только игра. Промес — игрок, который может индивидуально решить момент, оттянуться, сыграть в роли диспетчера. Соболев — игрок другого плана. В компоненте фланговых передач и стандартных положений «Спартак» будет лучше сегодня. Сложно предположить, как будет складываться игра.



Мы отталкиваемся от своей игры, стараемся играть активно, агрессивно, «Спартак» тоже старается действовать активно. Предсезонные матчи показали, что они пытаются играть вертикально, активно, их атака прилично выглядит», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».