Защитник «Краснодара» Кайо может перейти в «Гремио»

28-летний Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, перейдя из португальской «Санта-Клары». В августе 2023 года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец провёл пять матчей, в которых забил один мяч. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. На данный момент после 19 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 39 очками.