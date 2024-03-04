Матыцин: делаем все возможное, чтобы Fan ID объединял болельщиков

«Отлично (рекордная посещаемость. — Прим. «Чемпионата»). Надо искать возможности для того, чтобы люди комфортно себя чувствовали на стадионе. Чтобы Fan ID не разъединял мир болельщиков и всех тех, кто любит спорт, а, наоборот, объединял. Со своей стороны мы для этого делаем максимум возможного, надеюсь на понимание со стороны любителей футбола», — приводит слова Матыцина ТАСС.