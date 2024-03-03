Матч "Динамо" - "Локомотив" и еще две игры завершат программу 19-го тура РПЛ

Программа 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры "Пари Нижний Новгород" - "Факел", "Динамо" - "Локомотив" и "Балтика" - "Сочи".

Среди воскресных матчей больше всего привлекает игра между московскими "Динамо"и "Локомотивом". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 16:30 мск. Команды находятся рядом в турнирной таблице, "Динамо"с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице, железнодорожники с 31 очком находятся на пятой строчке. Встреча первой части чемпионата России между командами завершилась нулевой ничьей. "Динамо"не проигрывает на протяжении девяти матчей, беспроигрышная серия железнодорожников составляет пять встреч.

"Динамо" не совершило трансферов в зимнее окно, однако подойдет к возобновлению сезона почти с полной обоймой. Как рассказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка, он не сможет рассчитывать в матче с "Локомотивом" только на Станислава Бессмертного. "Локомотив" был активнее зимой в плане приобретений. К клубу присоединился французский защитник Жерзиньо Ньямси, перешедший из "Страсбура", также железнодорожники договорились о переходе нападающего Никиты Салтыкова из самарских "Крыльев Советов",однако футболист присоединится к команде только после завершения сезона. Также состав "Локомотива" пополнил боснийский нападающий Саид Хамулич, который перешел в московский клуб из "Тулузы" на правах аренды.

Бывший футболист "Динамо" Игорь Семшов считает, что команде тяжело будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

"Я думаю, что, наверное, тяжело будет бороться за чемпионство, но за место в тройке оно поборется, - сказал Семшов ТАСС. - С другой стороны, все возможно, семь очков "Зенит" отыгрывал, тем более команды будут еще между собой играть, все будет зависеть от того, насколько стабильно команды пройдут эту часть. У каждой команды и есть, и нет признаков чемпионства - кто борется за чемпионство, тот более стабилен, все-таки наши команды не так стабильно играли, теряли очки там, где никто не предполагал".

По мнению бывшего игрока "Локомотива" и "Динамо" Дмитрия Булыкина, обе команды будут играть аккуратно.

"Первый матч после зимнего перерыва всегда непростой, а здесь сразу дерби, - сказал Булыкин ТАСС. - Думаю, будет хорошая, аккуратная игра, обе команды будут играть на результат, поэтому много голов не будет. Мне кажется, будет ничья".

"Динамо" в последний раз побеждало "Локомотив" на своем поле 8 ноября 2020 года, тогда бело-голубые оказались сильнее со счетом 5:1. Последняя встреча команд на "ВТБ-Арене" завершилась победой железнодорожников со счетом 4:2.

Другие матчи дня

В первом матче воскресенья "Пари НН" на своем поле примет воронежский "Факел", встреча начнется в 14:00 мск. Нижегородская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 18 матчах. "Факел" с 21 очком располагается на 11-й позиции. Матч первой части чемпионата России завершился победой воронежской команды со счетом 2:0.

Завершит тур матч между калининградской "Балтикой" и "Сочи", встреча начнется в 19:00 мск. Калининградская команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 18 матчах. "Сочи" с 11 очками замыкает таблицу. Игра первой части РПЛ завершилась победой "Сочи" со счетом 2:0.