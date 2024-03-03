«Это позор». Тчуамени – об инциденте в матче с «Валенсией» в Ла Лиге
Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на результат матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) после инцидента в компенсированное время второго тайма.
«Это позор», – написал Тчуамени после матча в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».
После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.
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