«Это позор»: Тчуамени – об инциденте в матче с «Валенсией» в Ла Лиге

Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на результат матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) после инцидента в компенсированное время второго тайма.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».