Арбитр лишил «Реал» победы в матче чемпионата Испании

Арбитр лишил мадридский «Реал» победы в матче чемпионата Испании с «Валенсией», дав финальный свисток за секунду до гола. Трансляцию встречи 27-го тура Ла Лиги вел сервис «Окко».

В добавленное ко второму тайму время при счете 2:2 полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после навеса отправил мяч в сетку, однако за секунду до этого арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток.